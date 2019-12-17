Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Galatasaray, 2-0 kaybettiği maçın rövanşında deplasmanda TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tuzlaspor’u 4-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera, 90 dakikanın ardından açıklamalarda bulundu.

Tur atladıkları için mutlu olduklarını belirten Muslera, "Rakibimizin 2-0'lık avantajı vardı. Rakibimize maksimum saygıyı gösterip maksimum sorumluluk almamız lazım. Son maçta kaptanlar olarak sorumluluk almamız lazım demiştik, aldık ilk yarıdaki gollerle ve iyi oyunla. Üstümüze düşeni yaptığımız için mutluyum." dedi.

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''Saygısızca bir şeyler yaptı...''

Maç sonu Gökhan Çıra ile yaşadığı olayın detaylarını açıklayan ve Tuzla'nın hocası Gürses Kılıç'ın kendisi hakkındaki ithamlarına cevap veren Muslera, "Futbola başladığım ilk günden beri yetiştiğim yere, diğer camialara saygılı olmayı öğrendim büyüklerimden. Rakipteki oyuncu ilk maç sonrası saygısızca bir şeyler yaptı, bizim altyapımızdan yetişmişti. Ben gidip yetiştiği yere saygı duyması gerektiğini söyledim. Senin doğup büyüdüğün Galatasaray camiasına saygılı olman dedim sadece. Ne rakip teknik adama ne de başka birine başka hiçbir söylemim, herhangi bir saygısızlığım olmadı." ifadelerini kullandı.

Gürses Kılıç, Muslera hakkında şunları söylemişti: Muslera ikinci yarı boyu küfrediyor, hakeme diyorum, maç bitiyor diyor. Bu ülkenin parasını kazanıp benim ülkemde bana küfredecek, girişte oyuncuma saldıracak. Yok öyle bir dünya.

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