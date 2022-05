Süper Lig 'in 38. haftasında konuk olduğu Antalyaspor'la 1-1 berabere kalan Galatasaray 'da Fernando Muslera, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Kötü bir sezon geçirdiklerini ve seneye taraftarlarının karşısına daha iyi çıkacaklarını vurgulayan Uruguaylı kaleci, ''Şüphesiz ki çok kötü bir sezon geçirdik. İnişli, çıkışlıydı mutlu değiliz bu yüzden.'' dedi ve ekledi:

'Galatasaray her zaman şampiyon olmalı'

''Bizim elimizde olmayan bazı durumlar da oldu. Kulübün içinde bulunduğu durumu erken bir şekilde çözeriz umarım. Galatasaray her zaman şampiyon olmalı. Kendimize bir özeleştiride bulunmamız lazım. Kendimizi düzeltmemiz lazım, taraftarımızın karşısına seneye daha iyi çıkacağız.''

'Her zaman yanımızda istiyoruz onları'

''Bize her zaman, her koşulda eşlik ettikleri için onlara minnettarım. Son maça kadar yanımızdalardı. Yensek de yenilsek de, iyi durumda kötü durumda bizimlelerdi. Tabii ki kötü oynadığımız zaman, kötü sonuçlar aldığımız zaman bundan şikayet etmekte haklılar. Seneye yine beraber olacağız onlarla. Her zaman yanımızda istiyoruz onları.''

'Onlara teşekkür etmek istiyorum'

Sarı Kırmızılı ekipteki sözleşmeleri sona eren Arda Turan, Sofiane Feghouli ve Ryan Babel'e de emeklerinden dolayı teşekkür eden kaptan, ''Aramızda bugün olmayan oyuncular vardı, Feghouli ve Arda gibi... Onlara teşekkür etmek istiyorum. Babel'e de. Bizimle devam edip etmeyeceklerini bilmiyoruz ama onlara teşekkür etme zorunluluğu hissettim." şeklinde konuştu.