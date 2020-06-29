Fernando Muslera yalnız bırakmadı!

İki hafta önceki Çaykur Rizespor maçında sağ ayağının tibia ve fibula kemikleri kırılan Fernando Muslera uzun bir süre sahalardan uzak kalacak. Sakatlığı nedeniyle şampiyonluk yarışında Aslan'ın kalesini koruyamayacak olan Uruguaylı eldiven buna rağmen takımını yalnız bırakmadı. Kritik maç öncesinde Florya Metin Oktay Tesisleri'ne giden kaptan, takım arkadaşlarına moral verdi.