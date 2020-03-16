Fernando Muslera ve doğum günü gerçekleri...

Galatasaray'ın Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldığı maçın ardından Muslera'nın yaptığı açıklamalar rakip taraftarlar tarafından büyük eleştiri konusu oldu.

Muslera karşılaşma sonrası "Yapılan hem bize saygısızlık, hem taraftarlara saygısızlık. Avrupa'da tüm ligler ertelenmişken, biz niye maça çıkıyoruz?" demişti...

Uruguaylı kaleciye tepki gösterenler 9 Mart günü Muslera'nın eşi Patricia Collero için kalabalık ortamda yapılan doğum günü partisini neden göstermişlerdi.

Muslera'nın eşi 9 Mart'taki doğum gününde böyle eğlenmişti.

Muslera parti yaptığında Corona Virüs yoktu!

Ancak Muslera'nın yaklaşık 50 kişiye verdiği doğum günü partisi 9 Aralık'taydı. O tarihte Corona Virüs vakası Türkiye'de görülmemişti.