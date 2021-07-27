Fernando Muslera: Talihsiz bir maç yaşadım

Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında PSV'yi konuk edecek Galatasaray 'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, zorlu karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu. Fernando Muslera, ilk maçta çok konuşulan hatalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tecrübeli kaleci, her oyuncunun kariyerinde olabilecek talihsiz bir maç yaşadığını ve bundan dersler çıkardığını belirtti.

İşte Muslera'nın açıklamaları:

"Ne yazık ki talihsiz bir maç yaşadım. Kalecilerin kaderinde böyle şeyler var. Kariyerlerinde bu tip şeyler olabiliyor. Kimse böyle olsun istemezdi. Ben de istemezdim ama talihsiz bir maç yaşadım. Birçok destek mesajları aldım. Destek veren Türkiye'de oynayan kalecilerle de zaten devamlı görüşüyorum, bağlantı halindeyim. Onun haricinde buradan çıkardığım dersler de oldu. En önemlisi başta beni en iyi tanıyan Fatih hocam olmak üzere kulübüm, camiam, teknik heyet, arkadaşlarım, taraftarlar, herkes bana destek verdi. Bu maçtan yanına benim yanıma kar kalan en güzel şey bu oldu. Ne yazık ki talihsiz bir maç. Hocamızın bana verdiği destek benim için unutulmazdı"

"Copa America'dan hem fizik olarak hem mental olarak hazır geldim. Çünkü önemli bir şampiyonadan çıkıp birçok maç oynuyorsunuz. Büyük bir turnuvadan çıkıp 1 hafta gibi kısa bir sürede fizik olarak da mental olarak da büyük kayıp yaşamazsınız. İlk maçtaki durumu buna bağlamamak lazım. Belirttiğim gibi kalecilerin hayatında bu tip maçlar olabiliyor. Buralardan bir şeyler çıkarabilmek, daha iyi yerlere gelebilmek için ders almak gerekiyor"