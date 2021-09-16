UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Lazio'yu konuk eden Galatasaray , sahadan 1-0 galip ayrıldı ve harika bir başlangıç yaptı. Sarı Kırmızılı ekibin Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Çok önemli bir galibiyet aldıklarının altını çizen yıldız file bekçisi, ''Nasıl başlarsanız öyle gider, grubun ilk maçıydı. İtalya'nın önemli takımlarından birine karşı oynadık. Bugün Galatasaray hem ofansif hem de defansif anlamda iyi çalışan bir takım görüntüsü verdi. Bugünün keyfini çıkaracağız ama pazar günü önemli bir maçımız var, artık onu düşünmemiz lazım." dedi.

Strakosha'nın yaptığı hata ile ilgili de konuşan Muslera, "Benim de birkaç maç önce hatam oldu. Kaleciler yalnızdır, bu da bizim işimizin bir parçası. Benim de yaptığım hatalar oldu. Bugün rakip kalecinin yaptığı hata gibi hatalar olacaktır. Kalecilerin işinin cilvesi bu. Bizim hatamızın affı olmuyor." ifadelerini kullandı.







