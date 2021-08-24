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Fernando Muslera: Scout ekibini ve hocamızı tebrik ediyorum

Galatasaray'ın deneyimli kalecisi Fernando Muslera, 2-1 kazanılan Hatayspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

24 Ağustos 2021, Salı 00:12 Son Güncelleme:
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Fernando Muslera: Scout ekibini ve hocamızı tebrik ediyorum

Muslera maçın ardından yayıncı kuruluş beIN Sports'a konuşurken, "Bugünkü oyuna bakınca 3 puanı hak eden bir Galatasaray vardı. Golün son dakikalarda gelmesi belki de daha güzel oldu. Kapalı savunmayı açmak çok kolay olmuyor. Bugün başardık ve 3 puanı aldık." şeklinde konuştu.

'Nelsson çok iyi bir defans oyuncusu'

Fernando Muslera yeni transfer Nelsson hakkında da, "Scout ekibini ve hocamızı tebrik ediyorum. Nelsson gibi bir futbolcu kazandırdılar Galatasaray'a. Çok iyi bir defans oyuncusu. Galatasaray forması giyeceği için çok şanslı." ifadelerini kullandı.

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