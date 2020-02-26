Fernando Muslera o frikiği idmanda çalışmış!
Fenerbahçe derbisinde Mehmet Ekici’nin uzatma dakikalarında tam direğin dibine yolladığı frikiği olağanüstü şekilde uzayarak çıkartan Galatasaray'ın yıldız kalecisi Fernando Muslera’nın, bu pozisyonları idmanda sık sık çalıştığı öğrenildi.
Fenerbahçe derbisinde Mehmet Ekici’nin uzatma dakikalarında tam direğin dibine yolladığı frikiği olağanüstü şekilde uzayarak çıkartan Fernando Muslera’nın, bu pozisyonları idmanda sık sık çalıştığı öğrenildi. Kaleci hocalarıyla beraber farklı çalışmalar deneyen Uruguaylı file bekçisinin, bu tür kurtarışları yapabilmek adına esneklik programlarına tabi tutulduğu belirtiliyor.
33 yaşındaki kalecinin Galatasaray’la 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Tecrübeli eldivenle de kontrat yenileme konusu gündeme gelebilir.