Galatasaray'da forma giyen başarılı futbolcu Fernando Muslera'nın asıl ismi Nestor Fernendo Muslera Micol'dür. Fernando Muslere 16 Haziran 1986 yılında Arjantin'in Buenos Aires kentinde dünyaya geldi. 1, 90 metre boyunda olan Fernando Muslera en başarılı kaleciler arasında yer alıyor. Uruguaylı milli kaleci Fernando Muslera Galatasaray futbol takımında forma giyiyor.

Fernando Muslera kimdir, nereli?

Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera 16 Haziran 1986 yılında Arjantin'in Buenos Aires kentinde dünyaya geldi. 1,90 metre boyunda olan başarılı kaleci Fernando Muslera kariyerindeki ilk ve tek golü 8 Nisan 2012 yılında Manisaspor- Galatasaray maçında attı. Galatasaray tarihinin en çok forma giyen yabancı futbolcusu olan Fernando Muslera kaleci Volkan Babacan'a penaltıdan gol atarak kariyerindeki ilk ve tek golü kaydetti.

Fernando Muslera kaç yaşında?

Galatasaray'ın başarılı kalecisi Nestor Fernando Muslera Micol 16 Haziran 1986 yılında Arjantin'in Buenos Aires kentinde dünyaya geldi. 1,90 metre boyuna sahip olan Fernando Muslera 35 yaşındadır. Fernando Muslera futbola 2001 yılında başladı. Başarılı kaleci Fernando Muslera 2001- 2004 yılları arasında Montevideo Wanderers futbol takımında alt yapıda oynayarak futbolu öğrendi. Fernando Muslera 2004 yılında profesyonel futbol kariyerine de Montevideo Wanderers futbol takımında devam etti.

Galatasaray'da en fazla forma şansı bulan yabancı futbolcu olan Fernando Muslera 2011 yılında Galatasaray'a transfer oldu. 2011 yılından bu yana Galatasaray'da forma giyen Fernando Muslera Galatasaray ile ilk maçına Olympiakos karşısında çıktı. Bu maçta 1. dakikada atılan gol ile Muslera ve Galatasaray maçtan 1- 0 mağlup ayrıldı.

Galatasaray'ın başarılı futbolcuları arasında yer alan Fernando Muslera 8 deplasman maçında kalesinde hiç gol görmeyerek Galatasaray'ın önemli başarılar elde etmesini de sağlamıştır. İdolünün Oscar Cordoba olduğunu belirten Fernando Muslera en büyük hayalinin de Galatasaray tarihine isminin yazılması olduğunu dile getirdi. Fernando Muslera attığı penaltı golü ile Galatasaray tarihinde Zoran Simoviç'ten sonra gol atan ikinci futbolcu olmuştur. Muslera Galatasaray'da oynadığı ilk sezon şampiyonluk yaşadı. Muslera Galatasaray'daki ikinci sezonunda da şampiyonluk görmüştür.

Türkiye'ye hangi takımdan geldi?

2004 Yılında profesyonel futbol kariyerine başlayan Uruguaylı futbolcu Fernando Muslera 2006- 2007 yılında kiralık olarak Nacional takımına transfer oldu. 2007 ve 2011 yılları arasında Lazio futbol takımında oynayan Fernando Muslera bu takımda 97 maça çıkmıştır. Lazio futbol takımından sonra 2011 yılında Galatasaray'a transfer olan Fernando Muslera 291 maça çıkarak 1 gol atma şansı buldu.

2021'de hangi takımda oynuyor?

Süper Lig takımlarından Galatasaray'da forma giyen Uruguaylı başarılı futbolcu Fernando Muslera Galatasaray ile 2011 yılında sözleşme imzaladı. Yaklaşık 9 yıldır Galatasaray'da forma giyen başarılı futbolcu 2021 yılında da Galatasaray'da da forma giyecek. Galatasaray'da en uzun süre forma giyen yabancı futbolcu unvanı olan Fernando Muslera başarılı performansı ile göz dolduruyor.

Fernando Muslera maaşı ne kadar?

Muslera'nın Galatasaray ile olan sözleşmesi 2021 Mayıs'ta sona erecek. Yıldız eldiven, Galatasaray'dan sezonluk 3.575.000 Euro kazanıyor.

Fernando Muslera Milli Takım kariyeri

Dünya çapında tanınan başarılı futbolcu Fernando Muslera 2009 yılından beri Uruguay milli takımında forma giymektedir. Muslera Uruguay milli takımı ile toplam 116 maça çıktı. Fernando Muslera'nın kariyerindeki en önemli dönüm noktası 2010 FİFA Dünya Kupası oldu. Başarılı futbolcu bu aşamada kalesinde hiç gol görmedi. Dünyanın ilgisini çeken Fernando Muslera başarılı performansı ile ön plana çıktı. Fernando Muslera Uruguay'ın yarı finale çıkmasında büyük bir pay sahibi oldu. 2014 FIFA Dünya Kupası'na da katılan Fernando Muslera ilk maçta 3 gol yese de ikinci maçta başarılı bir performans gösterdi.

Fernando Muslera Galatasaray kariyeri

Galatasaray'ın son yıllardaki en başarılı futbolcuları arasında gösterilen Uruguaylı futbolcu Fernando Muslera 2011 yılından itibaren Galatasaray'da büyük başarılara imza attı. Galatasaray ile çok sayıda şampiyonluk ve kupa kazanan Fernando Muslera 2019- 2020 sezonunda yaptığı kritik kurtarışlar ile Galatasaray'a önemli puanlar da kazandırmış oldu. Fernando Muslera 14 Haziran 2020'de Çaykur Rizespor maçında ciddi bir sakatlık geçirdi. Fernando Muslera yapılan tahmine göre yaklaşık 9 ay sonra forma şansı bulabilecek.