Fernando Muslera: Her iki takımın da amacı kupayı kazanmak

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 6. ve son hafta maçında yarın deplasmanda Lazio ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray 'da Fernando Muslera düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Lazio maçının zor olacağını belirten tecrübeli kaleci, hata yapanın kaybedeceği bir maç olacağını ve iki takımın da Avrupa Ligi'nde sonuna kadar gidebilecek kapasiteye sahip olduğunu dile getirdi. Muslera açıklamalarında ayrıca Lazio forması giydiği döneme de değindi.

Fernando Muslera'nın açıklamaları şu şekilde:

"Genç bir takımız. Her gün çalışarak, büyük bir emek göstererek buraya kadar geldik. Disiplinimizden taviz vermedik. Lazio maçı çok zor olacak. İddialıyız. Cesaretle bu maçı göğüsleyip, Roma'dan en iyi şekilde ayrılmak istiyoruz."

"Lazio'da çok güzel günler geçirdim"

"Lazio'da çok güzel ve keyifli günler geçirdim. O dönem çok gençtim ve benim gelişmemi beklediler. İtalya Kupası'nı, İtalya Süper Kupası'nı kazandık. Taraftarın desteğini her zaman arkamda hissettim."

"İki takım arasında çok büyük farklar yok. Biz genç ve korkusu olmayan bir takımız. Lazio ise daha organize ve deneyimli bir takım. İlk maçta olduğu gibi hata yapanın kaybedeceği bir maç olacak. Fatih hocayla stratejilerimiz üzerine çalıştık. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

"Her iki takımın da amacı kupayı kazanmak"

"Liderliği korumak istiyoruz. Bence Galatasaray ve Lazio UEFA Avrupa Ligi'nde sonuna kadar gidebilecek kapasiteye sahip. Her iki takımın da amacı kupayı kazanmak."



