Fernando Muslera: Hakemi de yenmeliyiz

Son yıllarda büyük sıkıntılar yaşadığı, puan kayıplarının yanı sıra çok ciddi sakatlıklar verdiği Rizespor deplasmanından, bu kez zorda olsa3puanı çıkaran Galatasaray 'da, psikolojik faktörlerin yine devrede olduğu ortaya çıktı.

Kaptan Fernando Muslera'nın, tıpkı Göztepe karşılaşmasında olduğu gibi devre arası konuşmasını üstlendiği bildirildi.

Takım arkadaşlarını kenetleyen Uruguaylı file bekçisinin, "Artık uyanmalıyız. Burada sadece iyi oynamamız yetmeyebilir. Hakemi de yenmemiz gerekebilir. Burada her sene bizi hakemle birlikte biçiyorlar. Futbol dışı her şey oluyor. Bu maç dönüm maçımız. Çıkıp kazanmak zorundayız" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Metin Karabaş







