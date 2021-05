Süper Lig'in 40. haftasında Beşiktaş'ı konuk eden Galatasaray, sahadan 3-1 galip ayrıldı ve şampiyonluk umutlarını kalan 2 haftaya taşıdı. Sarı Kırmızılı ekibin tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

'Oyunu domine eden bir Galatasaray vardı'

Galatasaray’ın şampiyonluk yarışının içinde olduğunu dile getiren Uruguaylı file bekçisi, “Bu maç bizim için çok önemliydi. Mesaj verme açısından çok önemliydi. Galatasaray hala bu yarışın içindedir. Şampiyonluk yarışının en önemli adaylarından biridir mesajını vermemiz gerekiyordu. Bunu da en iyi şekilde yaptığımızı düşünüyorum. Maça çok iyi hazırlandık. İki yarıya da baktığımızda oyunu domine eden bir Galatasaray vardı. Özellikle maçın ikinci yarısında kontrol hep bizdeydi. Kazanmamız gereken bir maçtı. İyi oynadık, sonuna kadar mücadele ettik ve çok önemli bir 3 puan kazandık.” diye konuştu.

'6 puana odaklanmamız gerekiyor'

Kalan iki maç sonunda Galatasaray’ın üzerine düşeni yaparak diğer sonuçları bekleyeceğini söyleyen Muslera, “Futbol sürprizlerle dolu bir oyun. Her an her şey olabilir. Bundan önceki tecrübelerimizi biliyorsunuz, daha önce de olmaz denilen şeyler oldu! İki maçımız var. Bu iki maçtaki 6 puana odaklanmamız gerekiyor. Ondan sonrası ne yazık ki bizim elimizde değil. Rakiplerimizin de puan kaybetmesi gerekiyor. Biz üzerimize düşeni yapacağız. Bu iki maçtan 6 puan çıkartacağız. Ondan sonra rakiplerimizin kayıplarını bekleyeceğiz. Az önce de söylediğim gibi futbol sürprizler oyunu. Her an her şey olabilir.” dedi.