MENÜ

Fernando Muslera: Dün benim için çok zor bir gündü

Galatasaray'ın deneyimli kalecisi Fernando Muslera, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda 5-1 yenildikleri PSV maçının ardından açıklamada bulundu.

22 Temmuz 2021, Perşembe 12:32 Son Güncelleme:
- A +
Fernando Muslera: Dün benim için çok zor bir gündü

Galatasaray 'ın deneyimli kalecisi Fernando Muslera, PSV maçının ardından gelen eleştiriler üzerine sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

İlgili Haberler
Galatasaray | Muslera eleştirilerine flaş yanıt: Öyle bir şey yok!

Muslera yazdığı mesajda "Yaptığımız meslek bize bazen zor anlar yaşatıyor, kendinizi sürekli daha fazla geliştirmek istiyorsunuz… Dün benim için hiçbir şeyin yolunda gitmediği, çok zor bir gündü. Ancak her zaman yaptığım gibi, her gün daha ileri gitmeye ve her şeye hazırlıklı olmaya devam edeceğim. Bana şartlar ne olursa olsun destek veren taraftarımıza, hocam Fatih Terim’e, teknik heyete, takım arkadaşlarıma, kulüp çalışanlarımıza ve Galatasaray’ın büyük ailesine çok teşekkür ederim. Bu benim ve ailem için büyük anlam ifade ediyor…" dedi.

İlgili Haberler
Galatasaray'da flaş Berkan Kutlu ve Ghezzal gelişmesi!


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...