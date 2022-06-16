Fernando Muslera, 36. yaş gününde üçüncü kez baba oldu

Galatasaray Kaptanı Fernando Muslera ve eşi Patricia Callero, üçüncü çocuklarını kucaklarına aldı. Çift, üçüncü çocuklarının adını Dominique koydu. Haber, Galatasaray'ın resmi sosyal medya hesaplarından duyurularak, "Kaptanımız Muslera ve eşi Patricia’nın bir kız çocuğu dünyaya geldi. Muslera ve eşini tebrik eder, yeni doğan kızları Dominique’e uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz." denildi.

Bugün 36. yaşını kutlayan tecrübeli kaleci de kendi sosyal medya hesabından eşiyle beraber fotoğraf paylaşarak kızının doğum haberini verdi.

Model sevgilisi Patricia Callero ile Ocak 2016’da Uruguay'da evlenen Muslera'nın oğlu Kailash 7 Kasım 2017'de, kızı Tiziana ise 16 Ekim 2019'da dünyaya geldi.