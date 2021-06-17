Atiba Hutchinson'a alternatif yaratmayı hedefleyen Beşiktaş 'ta gündemde yer alan isimlerden bir tanesi Çin Ligi ekiplerinden Bejing Guoan'ın formasını giyen Fernando Lucas Martins'ti. Siyah Beyazlı yönetimin, yıl sonuna kadar sözleşmesi bulunan Brezilyalı yıldız ile temasa geçtiği belirtildi. Ayrıca 29 yaşındaki oyuncunun da Kara Kartal'a gelme konusunda bir hayli istekli olduğu ortaya çıktı.