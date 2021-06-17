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Fernando Lucas'tan Beşiktaş'a olumlu yanıt

Atiba Hutchinson'a alternatif yaratmayı hedefleyen Beşiktaş, Bejing Guoan'ın formasını giyen Fernando Lucas Martins ile temasa geçti. Brezilyalı futbolcunun da Beşiktaş'a gelme konusunda bir hayli istekli olduğu ortaya çıktı.

17 Haziran 2021, Perşembe 09:58 Son Güncelleme:
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Fernando Lucas'tan Beşiktaş'a olumlu yanıt

Atiba Hutchinson'a alternatif yaratmayı hedefleyen Beşiktaş 'ta gündemde yer alan isimlerden bir tanesi Çin Ligi ekiplerinden Bejing Guoan'ın formasını giyen Fernando Lucas Martins'ti. Siyah Beyazlı yönetimin, yıl sonuna kadar sözleşmesi bulunan Brezilyalı yıldız ile temasa geçtiği belirtildi. Ayrıca 29 yaşındaki oyuncunun da Kara Kartal'a gelme konusunda bir hayli istekli olduğu ortaya çıktı.

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