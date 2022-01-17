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Fernando Lucas Martins Antalyaspor'da!

Fraport TAV Antalyaspor, Beşiktaş ve Galatasaray'ın da gündemine gelen Brezilyalı orta saha Fernando Lucas Martins'i renklerine bağladı.

17 Ocak 2022, Pazartesi 14:50 Son Güncelleme:
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Fernando Lucas Martins Antalyaspor'da!

Fernando Lucas Martins Antalyaspor'da! Antalyaspor, Beşiktaş ve Galatasaray 'ın da gündemine gelen Brezilyalı orta saha Fernando Lucas Martins'i renklerine bağladı.

Resmi açıklama geldi...

Antalyaspor yaptığı açıklamada "Fraport TAV Antalyaspor'umuz, Brezilyalı futbolcu Fernando Lucas Martins'i kadrosuna dahil etti. Kulübümüz, Fernando ile 1.5 yıl için anlaşma sağladı. Lisansı çıkarılan ve kadromuzda yer almaya hazır olan futbolcu, takımımızda 20 numaralı formayı giyecek." ifadeleri kullanıldı.

29 yaşındaki futbolcu kariyerinde Gremio, Shakhtar, Sampdoria, Spartak Moskova, BJ Guoan formaları giydi. Sabbacı orta saha serbest statüde bulunuyordu.


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