Sezon başında İspanyol kulübü Sevilla’ya transfer olan Fernando, ayrılık sürecini anlattı. Brezilyalı futbolcu, “Galatasaray’dan Sevilla’ya gelme kararı benim için kolay oldu” derken, “2 yıldır Türkiye’deydim ve 2 şampiyonluk kazandım. Artık daha fazlasını istiyordum. Galatasaray’dan ayrılırken 1 yıl daha sözleşmem vardı ve başta beni göndermeyeceklerini düşündüm. Sevilla teklif yaptıktan sonra onlarla konuştum ve anlaşmaya vardık. Kariyerimi en iyi şekilde bitirmek istiyorum. Sevilla ile 2 yıl daha sözleşmem var ve önce bunu tamamlamayı düşünüyorum. Kalbimde yetiştiğim takım olan Vila Nova’ya dönmek var” ifadelerini kullandı.

‘26 Nisan’ı bekliyoruz’

Fernando, karantina günleriyle ilgili olarak da, “Evde kalıyoruz, ayrılmıyoruz. Markete sadece bir kişi gidebiliyor. İspanya virüsü olabildiğince çabuk sonlandırmak istiyor. Sanırım 26 Nisan’dan sonra bir karar verilecek ve hepimiz ne olacağını göreceğiz” açıklamasını yaptı.