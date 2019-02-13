Fernando: Benfica kaliteli bir takım ama biz gücümüzü biliyoruz

Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk ayağında yarın evinde Portekiz ekibi Benfica ile oynayacağı müsabaka öncesinde sarı-kırmızılıların Brezilyalı futbolcusu Fernando Reyes, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapılan basın toplanışında açıklamada bulundu.

Benfica ile önemli bir maç oynayacaklarını vurgulayan Fernando, “Sadece benim için değil, bütün takım için önemli maç. Dersimize iyi çalıştık. Taraftarların desteği ile güzel bir maç geçireceğiz. Mutlaka zor bir maç olacak. İyi ve kaliteli bir takım. Neler yapabileceğimizi, gücümüzü biliyoruz. Bizim en büyük artımız taraftarımızın önünde oynayacak olmamız. O yüzden iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz” diye konuştu.