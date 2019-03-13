Fernando Alonso’nun espor takımı yeniden pistlere dönüyor

İki kez Formula 1 şampiyonluğuna ulaşan Fernando Alonso bugün attığı tweet ile birlikte espor takımı kurduğunu duyurdu: “Yeni takım, yeni sürücüler. Aynı hedef!”

Daha önce 2017 yılının Kasım ayında FA Racing adıyla G2 ile güçlerini birleştiren Fernando Alonso, yarış oyunlarının yer aldığı espor sahnelerinde boy göstermişti. Aradan geçen uzun zamanın ardından 9 Mart tarihinde kulübün Twitter hesabından(@FARacingEsports) atılan tweet ile birlikte, kulüp yeni bir yapılanma içerisinde olduğunu mesajını vermişti: “Our season starts… 11.03.2019 ”

9 Mart tarihinde atılan tweet ile işaret edilen gün, yani bugün, yapılan duyuruyla birlikte esporda yeni dönemine giren FA Racing, yeni dönem için kadrosunu açıkladı. Kadroda daha önce Birleşik Krallık Formula 3 Şampiyonluğu bulunan Jamie Chadwick de yer alıyor. Ekibin diğer üyeleri ise İspanyol Diego Ruiloba, WTCC eSports şampiyonu Alexander Dornieden, Matt Malone, Xiang Gao, Ebrahim Almubarak ve Kristian Kwietniewski.

Geçmiş dönemde ekipte yer alan kişilerle de yoluna devam eden Alonso, ekibi için gerçek yaşam tecrübeleri bulunan Formula Reanult Eurocup ve Veloce Esports team ile partnerlik anlaşmasına vardıklarını açıkladı. Ekibin teknik partneri ise oyun ekipmanları üreticisi Logitech!

Yenilenen yüzü, yeni ekip arkadaşları ve partneriyle pistlere dönen FA Racing, iRacing, rFactor 2, DiRT Rally 2.0, Project Cars2 ve Gran Turismo’da mücadele edecek. (Playerbros)