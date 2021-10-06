2018'de Formula 1'e kısa bir ara veren ve bu sezon Alpine ile pistlere tekrardan geri dönen 2 kez dünya şampiyonu Fernando Alonso, Türkiye GP öncesi yarış hakkında açıklamalarda bulundu.

İspanyol pilot Türkiye Grand Prix'siyle ilgili güzel anıları olduğuna değindi. Tecrübeli pilotun, Türkiye'de en son 10 yıl önce piste çıkmasına rağmen 8. virajı unutamadığı da açıklamalarında belli oldu.

İşte Fernando Alonso'nun açıklamaları:

"Türkiye Grand Prix'siyle ilgili güzel anılarım var. Yüksek hızlı virajların ve geçiş fırsatlarının iyi bir karışımına sahip bir pist. 8. viraj benzersiz bir meydan okuma ve bu virajı modern bir Formula 1 aracıyla geçmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

"2006'da orada Michael Schumacher ile eğlenceli bir mücadele yaşadım. Son turda son virajdan çıkarken vites kutumun hemen arkasındaydı. Bu, o sezon yaptığımız birkaç pist savaşından sadece biriydi. Burası, yarışmaktan keyif aldığım bir pist ve burada bir kez yarışmayı dört gözle bekliyorum."







