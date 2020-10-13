Fernando Alonso pistlere dönmeye hazırlanıyor

Fernando Alonso gelecek sezon Alpine adını alacak Renault ile yarışacak. Alonso, Renault ile ilk test sürüşünü Barcelona'da yapacak. İspanyol pilot 2 dünya şampiyonluğu kazandığı kariyerine başlarken de ilk testini bu pistte yapmıştı.

İspanyol sürücü 2005 ve 2006 yıllarında aynı marka ile şampiyonluğa ulaştı. Ardından Ferrari ve McLaren'de de yarışan Alonso, 2018'de Formula 1'e veda etti.

Renault'nun mevcut pilotu Daniel Ricciardo gelecek sezon Carlos Sainz'ın yerine McLaren'e geçecek. Sainz da Ferrari'den ayrılacak Sebastian Vettel'in koltuğunu devralacak.

(NTV Spor)