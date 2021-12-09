Fernando Alonso: Max Verstappen şampiyonluğu hak ediyor

Formula 1'de şampiyonun belli olacağı Abu Dhabi Grand Prix'sine sadece sayılı günler kaldı. 12 Aralık Pazar günü Red Bull'dan Max Verstappen ve Mercedes'ten Lewis Hamilton şampiyonluk için piste çıkacaklar.

Sezonun son yarışı olan Abu Dhabi Grand Prix'si öncesi Alpine takımının 2 kez dünya şampiyonu pilotu Fernando Alonso, şampiyonluk yarışına değinerek görüşlerini paylaştı.

F1'in sitesinde yer alan açıklamalara göre Mercedes'in son yarışlarda daha iyi performans gösterdiğini belirten Alonso, Verstappen'in ise sürüş anlamında bir adım önde olduğunu dile getirerek, "Mercedes son zamanlarda daha iyi performans gösteriyor ve şimdi üst üste birkaç yarış kazandılar, ancak Max, sürüş olarak hepimizden bir adım önde. Geçen yarış sıralama turlarında duvara değene kadar neler yapabildiğini gördük, o tur Red Bull'dan değil Max'ten geliyordu." ifadelerinde bulundu.

"Red Bull'u başka bir seviyeye taşıyor"

Max'ı desteklemediğini ancak şampiyonluğu hak ettiğinin altını çizen tecrübeli pilot, "Max'ı desteklediğimden değil, bence bunu hak ediyor. Herkesin farklı bir görüşü var ama o Red Bull'u başka bir seviyeye taşıyor. Tavsiyeye ihtiyaçları olmadığını düşünüyorum çünkü çok iyi hazırlanmışlar, kararlılar, hızlılar, profesyoneller." sözlerini sarf etti.

Alonso açıklamalarında ayrıca Mercedes'in markalar şampiyonluğunu hak ettiğini söyledi.



