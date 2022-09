Formula 1 Belçika Grand Prix'sinde Lewis Hamilton ile Fernando Alonso arasında yaşanan kaza gündemden düşmüyor. Yarışa damga vuran olayda Lewis Hamilton, Fernando Alonso'ya çarpmıştı. Yarış anında yayınlanan telsiz konuşmasında ise Fernando Alonso'nun Lewis Hamilton hakkında söylediği, 'Nasıl bir aptal. Çok büyük bir başlangıç yaptık ama bu adam yalnızca yarışa birinci sıradan başlarsa araba kullanmayı ve start almayı biliyor' sözleri çok konuşulmuştu.

Yaşanan olaylar sonrası Fernando Alonso, Belçika GP'nin ilk turunda geçirdikleri kazanın ardından Lewis Hamilton'a söylediği sözler nedeniyle özür diledi.

"Özür diliyorum"

Hollanda GP öncesinde Perşembe günü gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Alonso, olay anında bu sözleri söylediğini ancak söylediklerinin Hamilton hakkındaki gerçek düşüncelerini yansıtmadığını ifade etti.

Alonsu "Öncelikle, Lewis bir şampiyon ve bizim dönemimizin efsanesi. Ve sonrasında bir şey söylediğiniz zaman, bunu tekrarlayacağım için üzgünüm, o Britanyalı bir pilota karşıysa, medya buna çok fazla dahil oluyor. Checo'y, Carlos'a ve bana çok fazla şey söylüyorlar. Latin bir pilota bir şey söylendiğinde, her şey daha eğlenceli oluyor. Ancak diğerlerine bir şey söylediğinizde, her şey daha ciddi oluyor. Ancak her neyse, evet, özür diliyorum. O an söylediğin şeyleri düşünmüyordum. Dürüst olmam gerekirse, tekrarlara ve her şeye baktığımızda o an suçlanacak pek bir şey yok çünkü ilk tur kazasıydı ve ilk tur herkes çok yakın oluyor." dedi.

"Onunla kesinlikle hiç bir sorunum yok"

Alonso, söyledikleri nedeniyle Lewis'ten doğrudan özür dileyecek zamanının olmadığını ancak Zandvoort'ta bunu yapmayı umduğunu söyledi.

Alonso, "Hayır, henüz özür dileyemedim. Ancak TV programı esnasında ona yaklaşıp, o şekilde anladıysa ondan özür dilemeyi umuyorum. Onunla kesinlikle hiç bir sorunum yok. Dediğim gibi ona çok büyük saygı duyuyorum." dedi.

Lewis Hamilton, Fernando Alonso'ya İmzalı Şapkasını Gönderdi

Mercedes pilotu Lewis Hamilton ise yarışın ardından, "Alonso'nun sözlerini umursamıyorum. Bugünkü kaza kesinlikle benim hatamdı. Talihsizlikti.Gerçekten buna verecek bir cevabım yok. Olayın sıcağında nasıl hissedildiğini biliyorum ancak onun benim için nasıl hissettiğini öğrenmek güzeldi' demişti.

Daha sonra Lewis Hamilton'dan bir Instagram paylaşımı geldi. Paylaşımda şapkanın üzerinde 'Fernando için' yazıyordu ve şapkayı imzalamıştı.

Alonso, şapkayı aldı

Yaşanan gelişmler sonrası Alonso, Hamilton'un İnstagram storysinde attığı şapkayı almak için Mercedes'in binasına giderek hediyeyi kabul etti.

(Ajansspor)