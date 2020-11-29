İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin son yıllardaki başarısının mimarlarından Fernandinho, artık takımdan ayrılıyor. Sunday Mirror'ın haberine göre Fernandinho, sözleşmesinin biteceği sezon sonu ile birlikte Manchester City'ye veda edecek.

2013'te 40 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Shakhtar Donetsk'ten transfer edilen ve Manchester City'nin başarısındaki en önemli pay sahiplerinden biri haline gelen Fernandinho'nun sözleşmesi 2021'in yaz aylarında sona erecek. 35 yaşındaki Brezilyalı yıldız, sözleşme uzatmayarak yaz aylarında yeni bir maceraya atılmaya hazırlanıyor.