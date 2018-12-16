Fernandes çıkarması!
Başakşehir’in tecrübeli orta saha oyuncusu Mossoro’ya aynı sezon başı olduğu gibi Anadolu’dan talipler var. Brezilyalı 10 numara için çok uğraşan Bursaspor, İstanbul ekibinin yeniden kapısını çaldı. Yarım sezon kiralama için yapılan teklifle ilgili henüz bir yanıt vermeyen Başakşehir, teknik direktör Abdullah Avcı’nın raporuna göre hareket edecek.
Süper Lig’de 16. hafta geride kalırken farkla zirvede yer alan Turuncu-Lacivertliler, devre arasında kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvadı.
Özellikle orta sahaya takıma seviye atlatacak bir oyuncu arayışında olan İstanbul ekibinin bir süredir listesinde bulunan Manuel Fernandes’i bitirmek üzere olduğu öğrenildi.
Şampiyonlar Ligi’ne Galatasaray’ın grubunda sonuncu olarak havlu atan ve yıldız oyuncuyu satma kararı alan Rus ekibinin Başakşehir’in önerisini kabul ettiği bildirildi.
Menajeri tamam
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki oyuncunun menaceriyle büyük ölçüde anlaşmaya varıldığı ifade edilirken kulüpler arasındaki görüşmede de çok önemli mesafe katedildiği gelen haberler arasında.
Bu hafta içerisinde bir araya gelecek olan kulüplerin kalan küçük pürüzleri de giderip transfere resmiyet kazandırmaları bekleniyor.