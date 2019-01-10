Brezilyalı golcü Fernandao'dan flaş karar. Geçtiğimiz günlerde Brezilya'da eşi hamileliğin son günlerinde kız çocuğunu kaybedince apar topar ülkesine giden 31 yaşındaki golcü Al Wahda takımından ayrılmaya karar verdi. Menajerler tarafından Fenerbahçe ve Galatasaray'a önerilen Fernandao ile bazı Süper Lig kulüpleri de ilgileniyor.

3 milyon Euro'ya gitmişti

Fernandao sezon başında sürpriz bir şekilde Suudi Arabistan ekibi Al Wahda'ya 3 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu. Çıktığı 14 maçta sadece iki gol atabilen Brezilyalı golcü beklentileri karşılayamadı.

Performansı hayal kırıklığı!

Son aylarda Arap ekibinde 11 yüzü göremeyen Fernandao bir çok maçta sonradan oyuna girmesine rağmen son 11 maçta gol orucunu bozamadı.

Oldukça mutsuz olan ve Arabistan şartlarına alışamayan Fernandao takımdan ayrılmaya karar verdi. Brezilyalı futbolcu bu durumu açık bir şekilde takımdaki arkadaşlarına da artardı.

Türkiye'ye dönüyor!

Son olarak kızının hayatını kaybetmesiyle büyük üzüntü yaşayan ve hala Brezilya'da bulunan golcü futbolcu Türkiye'ye dönmek istiyor. Golcü futbolcu menajeri tarafından eski kulübü Fenerbahçe ve Galatasaray'a önerildi. Ancak iki kulübün transfere sıcak bakmadığı Süper Lig'den bazı takımların oyuncuyla ilgilendiği öğrenildi.

Yakup Çınar - Fanatik.com.tr