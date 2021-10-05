Ferkan Merdan: İnşallah hedeflerimize ulaşacağız

Voleybolda 2021 Kadınlar Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 yenerek kupayı kazanan VakıfBank'ta sezona kupayla başlamanın sevinci yaşanıyor.

Maçın ardından AA muhabirine açıklamada bulunan VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Ferkan Merdan, sezona büyük bir zaferle başladıklarını belirterek, "Çok mutluyuz. Geçen yıldan beri seyircili oynadığımız ilk maç oldu. Bu coşkuyu görmek lazım. Biz de çok keyif aldık, motive olduk. Kulüp başkanımız Abdi Serdar Üstünsalih'in ortaya koyduğu bir hedef vardı. 35. sezonumuzda 5 kupayı almak istiyorduk, ne mutlu ki ilk hedefimize ulaştık." dedi.

Teknik heyet ve oyuncuların başarılı performansıyla sezon içindeki 4 kupayı da alacaklarına inandığını vurgulayan Merdan, "Sporseverler için iyi ve keyifli bir maç oldu. İnşallah aynı performansla başarılarımızı sürdüreceğiz. Rakibimiz çok güçlüydü ama takımımız çok hazırlıklıydı. Bu maça çok önem veriyorduk. Sezonun başlangıcında bu kupayı almak bizi mutlu ediyor, motivasyonumuzu artırıyor. Ondan dolayı biz daha iyi oynadık diyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Merdan oyunculara ve teknik heyete çok güvendiklerini kaydederek, "İyi bir takım kurduk. İyi transferler yaptık ve altyapıdan başarılı oyuncularımızı aldık. Güçlü, motive, birbiriyle senkronu sağlamış bir takımımız var. İnşallah hedeflerimize ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

Maçın seyircili oynanmasına değinen Merdan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Seyircinin coşkusuna hepimiz şahit olduk. Seyirciyle bu maçları yapmak hem takımı hem bizleri çok mutlu ediyor. Bizleri çok daha başarılı yapıyor. Umuyorum ki ilerleyen süreçlerde seyircilerimizin desteğiyle kazanmaya devam ederiz."

Merdan, antrenörleri Giovanni Guidetti'nin A Milli Kadın Takımı'nın başında uzun bir yaz geçirmesine rağmen maç içinde yine heyecanlı bir şekilde oyuncuları yönlendirmeye çalıştığı yönündeki soru üzerine, "Hocamızı herkes tanıyor. Türkiye'deki en başarılı spor adamlarından biri. Motivasyonunu hiç kaybetmiyor. Milli takımda da bizim takımımızda da aynı performansı gösteriyor." diye konuştu.

AA