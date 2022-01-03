Merkez Hakem Kurulu tarafından Hakem Gelişim Programları çerçevesinde, 2021-2022 Sezonu MHK Hilmi Ok Kış Semineri'nin resmi açılışı ve FIFA Kokart Töreni bugün TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirdi.

Seminerde konuşma yapan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, "Seneye hakemlerin yüzde 40 değişecek. Bir hakemi bir maça atarken antrenman verileri, vücut yağ oranları özel hayatı gibi 42'ye yakın kriter var. Hakemlerin yakın zamanlı maçlara atanmasını doğru bulmuyorum. Fiziksel ve ruhsal yıpranıyorlar" dedi.

Süper Lig hakemlerinin tayinini 3 kişi belirlediklerini ifade eden Gündoğdu, "Torbadan kura ile çekimi sağlıklı bulmuyorum. VAR kayıtlarını sadece ben hafta içi dinliyorum. Eğer çok özel bir durum yoksa kamuoyu ile paylaşılabilir, zamanla olacak şeyler. Kulüp yöneticilerinin bize karşı yaklaşımları şu ana kadar gayet güzel" dedi.

Murat Akbaş