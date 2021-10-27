Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu Başkanlığına Ferhat Gündoğdu'nun getirildiğini açıkladı. Serdar Tatlı'nın istifası sonrası yeni başkanın kim olacağı merak edilirken Ferhat Gündoğdu ve yönetim kurulu ekibi belirlendi. MHK'nın yeni başkanı Ferhat Gündoğdu kimdir? MHK'nın yeni başkanı Ferhat Gündoğdu kaç yaşında, nereli ve hangi görevlerde yer almıştır? Tüm bu soruların yanıtları ve detaylar haberimizde.

Ferhat Gündoğdu kimdir?

Ferhat Gündoğdu, 1987-1991 yılları arasında Kara Harp Okulu'nda işletme ve yönetim alanında lisans eğitimi almıştır.

2002-2004 yılları arasında Ankara Üniversitesi'nde spor yönetimi ve 2005-2007 yılları arasında Atatürk Üniversitesi'nde işletme ve yönetim alanında lisans üstü eğitimleri alırken sonrasında ise 2014'te Ankara Üniversitesi'nde spor yönetimi alanında doktora almıştır.

Ferhat Gündoğdu, 2019'da Sabri Çelik başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu'nda üye olarak görev yapmıştı.

19 Ekim 2021'de ise Metin Tokat'ın istifası sonrası Merkez Hakem Kurulu üyesi olarak atanmıştı.

Ferhat Gündoğdu, TFF bünyesinde MHK Eğitimden Sorumlu üyesi olarak görev almıştı.

Lokman Hekim Üniversitesi'nde spor yöneticiliği alanında akademik görevlerde bulunan Ferhat Gündoğdu, Türk Eğitim Derneği'nde de okul yatırımları ve planlama müdürü olarak görev yürütmektedir.