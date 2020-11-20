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Ferhat Arıcan'dan 3. hareket geliyor!

Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, Mersin’de aralık ayında düzenlenecek Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası’nda sergileyeceği yeni hareketle dünya spor literatürüne adını taşıyan üçüncü hareketini yazdırmaya hazırlanıyor.

20 Kasım 2020, Cuma 06:58 Son Güncelleme:
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Ferhat Arıcan'dan 3. hareket geliyor!

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda da ülkemizi temsil edecek olan Ferhat Arıcan, "Arıcan hareketlerinin üçüncüsü geliyor. Özellikle Mersin’de, kendi ülkemde, Avrupa Şampiyonası’nda bunu denemek benim için çok büyük bir heyecan ve keyif olacak. Umarım her şey yolunda gidecek ve dünya cimnastik literatürüne üçüncü Arıcan imzası gelecek" dedi. Ferhat’ın 2008’de paralelde 2013’te ise atlama masasında yaptığı hareketleri cimnastik literatürüne girmişti.

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