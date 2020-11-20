Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda da ülkemizi temsil edecek olan Ferhat Arıcan, "Arıcan hareketlerinin üçüncüsü geliyor. Özellikle Mersin’de, kendi ülkemde, Avrupa Şampiyonası’nda bunu denemek benim için çok büyük bir heyecan ve keyif olacak. Umarım her şey yolunda gidecek ve dünya cimnastik literatürüne üçüncü Arıcan imzası gelecek" dedi. Ferhat’ın 2008’de paralelde 2013’te ise atlama masasında yaptığı hareketleri cimnastik literatürüne girmişti.