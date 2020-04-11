Azerbaycan'da 12-15 Mart'ta düzenlenmesi planlanan organizasyon salgın engeli nedeniyle ertelenmişti. Cimnastikte son yıllarda dünya çapında adından söz ettiren ülkemiz adına kendisi gibi İzmirli olan İbrahim Çolak ve Ahmet Önder'le birlikte ilkleri başaran isim olan Ferhat Arıcan, Türkiye'ye cumhuriyet tarihinde erkeklerde ilk olimpiyat gururunu da yaşatmıştı.

Brezilya'da 2016 yılında düzenlenen Rio Olimpiyatları'na katılarak cumhuriyet tarihinde olimpiyatlara giden ilk Türk erkek jimnastikçi olan İzmirli sporcu, kariyerinin ikinci olimpiyat vizesini Ekim 2019'da Almanya'daki Dünya Şampiyonası'nda alarak tarih yazmıştı. Cimnastikte dünya çapında kendi adını taşıyan 3 hareketi literatüre sokan ilk sporcu olan Ferhat, Nisan 2018'de Belarus'ta düzenlenen Avrupa Şampiyonası ve Haziran 2019'daki Avrupa Oyunları'nda bronz madalyayı boynuna taktı. Ferhat'tan önce Osmanlı Devleti döneminde davetle 1908 Londra Olimpiyatları'na katılan cimnastikçi Aleko Mulos, olimpiyata giden ilk sporcu olmuştu.

DHA