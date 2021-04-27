Ferhat Arıcan Türk cimnastik tarihine geçti

Türkiye’nin cimnastikteki altın çocuklarından Ferhat Arıcan, üst üste ikinci Avrupa şampiyonluğuyla tarihe geçti. 2016 Rio Olimpiyatı'na giden ilk Türk erkek cimnastikçi unvanına sahip 'Muhteşem Süleyman' lakaplı Ferhat Arıcan Avrupa Şampiyonası'nda paralel aletinde zirveye ambargo koydu. 4 ay önce Mersin'deki 2020 Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Arıcan, şampiyon unvanıyla gittiği İsviçre'deki 2021 Avrupa Şampiyonası'nda da birincilik kürsüsünü kimseye bırakmadı.

Koronavirüsü yendi, zirveye çıktı

25 gün önce koronavirüse yakalanmasına rağmen Avrupa Şampiyonası’nda üst üste ikinci altın madalyasını kazanmayı başaran Arıcan, "Henüz 25 gün önce Kovid testim pozitif çıkınca kendime söz vermiştim. Avrupa Şampiyonası’na yetişecek ve elimden gelenin fazlasını yapacaktım. Zor bir dönemdi ama hep birlikte bu zorlukları aşmasını bildik. Ülkeme bu sevinci üst üste ikinci kez yaşattığım için de çok gururluyum" dedi. Arıcan, kariyerinde bireyselde 4, takım halinde ise 1 olmak üzere toplam 5 kez Avrupa kürsüsüne çıktı. Milli sporcu ayrıca, Avrupa Şampiyonaları'nda bireyselde kazanılan 9 madalyadan 4'ünü elde etti.