Ferhat Arıcan Türk cimnastik tarihine geçti
Ferhat Arıcan, Avrupa'nın zirvesine ambargo koydu. Paralel aletinde 2019'da bronz kazanan Milli cimnastikçimiz, 4 ay arayla 2020 ve 2021 Avrupa Şampiyonası'nda, çifte altınla bir ilki başardı...Türk Cimnastik Tarihi'nde iki altın madalya kazanan ilk sporcu unvanını alan ve bunu koronavirüsü yenerek yapan 27 yaşındaki Arıcan, "Olimpiyatlarda da madalya alarak ülkeme bir ilki yaşatmak istiyorum" dedi
Türkiye’nin cimnastikteki altın çocuklarından Ferhat Arıcan, üst üste ikinci Avrupa şampiyonluğuyla tarihe geçti. 2016 Rio Olimpiyatı'na giden ilk Türk erkek cimnastikçi unvanına sahip 'Muhteşem Süleyman' lakaplı Ferhat Arıcan Avrupa Şampiyonası'nda paralel aletinde zirveye ambargo koydu. 4 ay önce Mersin'deki 2020 Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Arıcan, şampiyon unvanıyla gittiği İsviçre'deki 2021 Avrupa Şampiyonası'nda da birincilik kürsüsünü kimseye bırakmadı.
Koronavirüsü yendi, zirveye çıktı
25 gün önce koronavirüse yakalanmasına rağmen Avrupa Şampiyonası’nda üst üste ikinci altın madalyasını kazanmayı başaran Arıcan, "Henüz 25 gün önce Kovid testim pozitif çıkınca kendime söz vermiştim. Avrupa Şampiyonası’na yetişecek ve elimden gelenin fazlasını yapacaktım. Zor bir dönemdi ama hep birlikte bu zorlukları aşmasını bildik. Ülkeme bu sevinci üst üste ikinci kez yaşattığım için de çok gururluyum" dedi. Arıcan, kariyerinde bireyselde 4, takım halinde ise 1 olmak üzere toplam 5 kez Avrupa kürsüsüne çıktı. Milli sporcu ayrıca, Avrupa Şampiyonaları'nda bireyselde kazanılan 9 madalyadan 4'ünü elde etti.