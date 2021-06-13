Ferhat Arıcan olimpiyat öncesi formda

Geçen yıl Mersin, bu yıl da İsviçre'de Basel kentinde yapılan Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyayı boynuna takan milli sporcu, Hırvatistan'ın Osijek şehrinde düzenlenen Artisik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda paralel bar aletinde şampiyon oldu. Üst üste 2'nci kez olimpiyatlara katılacak ilk cimnastikçi de olan Arıcan, 2016 Rio Olimpiyatları'nda ay-yıldızlı bayrağı temsil etmesinin ardından 23 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında Japonya'da yapılacak Tokyo Olimpiyatları'nda madalya kovalayacak.

DHA