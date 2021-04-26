Ferhat Arıcan Avrupa şampiyonu!

Tokyo Olimpiyatı'na kota veren 2021 Artistik Cimnastik Şampiyonası dün İsviçre'de tamamlandı. Daha önce 4 kota almayı başaran Türkiye'nin önceliği bu sayıyı 5'e çıkarmaktı. Nitekim de Ay-Yıldızlılar ilk hedefine ulaştı. Adem Asil, genel tasnif elemelerinde Tokyo vizesini cebine koydu. Sadece kota değil, Millilerimiz ayrıca 9 finalin yanı sıra 2 madalya başarısı da gösterdi. Bir de kıl payı kaçırılanlar ya da riske edilmeyenler vardı...

Paraleldeki 3. Avrupa kürsüsü

Şampiyonanın son gününde, milli sporcularımız paralel ve barfiks aletinde finalde mücadele etti. Elemelerde 15 puanı görmeyi başaran ve yine formda bir grafik çizen Ferhat Arıcan sürprize yer vermedi. Paralel aletin son Avrupa Şampiyonu olarak çıktığı finalde 6.6 zorluk derecesine sahip serisinden 15.300 puan çıkardı ve çok güçlü rakiplerini geride bırakarak zirveye oturdu. Ferhat Arıcan paralel aletinde Avrupa'da kürsü serisini sürdürdü. 2019'da bronz alan Ferhat Arıcan 2020 ve 2021'de ise Avrupa şampiyonluğunu ilan etti.

Barfiksteki 2. madalyamız

Tokyo vizesini alan Adem Asil için genel tasnif finali sakatlığı nedeniyle kötü başladı. Riske etmemek adına, finalden çekildi. Barfikste yarışıp yarışmayacağı da net değildi ancak finalde sahne alan Adem Asil, temiz bir seriyle Avrupa 3.'lüğünü elde etti. Adem Asil ayrıca Ümit Şamiloğlu'ndan sonra barfiks aletinde madalya kazanan ikinci sporcumuz olarak da tarihe geçti.

Ahmet Önder'in kaçırdıkları...

Belki de en büyük şanssızlığı yaşayan isimlerin başında Ahmet Önder geldi. Genel tasnif (tüm aletler) gibi zorlu bölümde, son alete kadar ilk 3 içinde yer alan milli sporcumuz barfikste düşüş yaşayınca, madalayı kıl payı kaçırdı, Avrupa 4.'sü oldu. Koronavirüsü yenerek şampiyonaya gelen Önder aynı şekilde yer aletinde Avrupa 4.'lüğü, barfikste Avrupa 5.'liğini elde etti. Halkadaki en büyük madalya umudumuz İbrahim Çolak ise riske edilmedi. Olimpiyatın başlamasına az bir süre kala, omzundaki sakatlığının nüksetmemesi için Çolak zorluk derecesi daha düşük bir seri sunduğu için rakiplerinin gerisinde kaldı.

Hatice Yücel