Ferdi ve Zanka bugün geliyor

Sarı-Lacivertliler’de milli takımlara giden futbolcuların büyük bölümü geri döndü. Ancak Danimarka Milli Takımı’na çağrılan Zanka ile Hollanda U21 Takımı’nın kampında olan Ferdi Kadıoğlu, maç tarihleri nedeniyle İstanbul’a bugün dönüş yapacak. Her iki futbolcunun da yarınki antrenmanda takımla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor. Erol Bulut, Zanka ve Ferdi geç dönecek olmasına rağmen Rizespor maçının kafilesine bu öğrencilerini dahil edecek.