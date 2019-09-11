Almanya’da 30-31 Temmuz’da Real Madrid ve Bayern Münih gibi kulüplerin karşısına çıkarak önemli bir turnuvaya giden sarı-lacivertlilerde 19 yaşındaki yıldız da olumlu etkilendi. Genç oyuncunun dünya devleri karşısındaki cesur tutumu herkesi şaşırttı ve yurt dışında bir takıma yollanması fikrinden vazgeçildi.

Fenerbahçe’de yeni sezon ve ligin ilk 3 haftasıyla beraber Ferdi Kadıoğlu heyecanı yaşanıyor. Geçen sezon Phillip Cocu ile takıma dahil olan Ferdi Kadıoğlu, fiziksel açıdan istenen seviyede olmaması ve takımın uzun süre sıkıntılı bir sürecin içinde yer alması nedeniyle lig maçlarında hiç süre alamadı.

Bu sezona başlanırken de teknik heyetin planları içinde bulunmayan 19 yaşındaki futbolcu, Avusturya kampından sonra iyice umudunu kaybetti. Hatta Fenerbahçe ile ilgili paylaşımlarını bile sosyal medya hesabından silen Ferdi de ayrılık fikrine sıcak bakmaya başladı.

Gol ve asist

Hollanda’nın U21 Milli Takımı’nda da oynayan genç yeteneğin kendisini geliştirebileceği bir takıma kiralık olarak gönderilmesi düşünüldü. Bunun için temasa geçilen ekipler olsa da bu durum Audi Cup sonrasına bırakılmıştı.Ancak Ferdi’nin Allianz Arena’da Bayern Münih ve Real Madrid gibi dünya devlerine karşı performansı ve cesur oyunu herkesi şaşırttı. Yurt dışına kiralık gönderilmesi söz konusu olan yıldız futbolcunun bu durumdan vazgeçildi.

Hatta Süper Lig’de ilk kez süre aldığı sezonun açılış haftasında Gazişehir’e gol atan Ferdi, Başakşehir maçında da yine sonradan oyuna girip galibiyeti getiren asisti son dakikada yaptı. Tüm bu gelişmelerle beraber sıkıntılarını atlatan Ferdi Kadıoğlu, Ersun Yanal tarafından hamle oyuncusu olarak değerlendiriliyor.

Genç orta sahanın özellikle maçların kilitlendiği noktalarda dar alandaki zekası ve yetenekleriyle maçın düğümünü açacak yeteneklere sahip olduğu kaydediliyor.

Yakın takip

Ferdi Kadıoğlu’nun Fenerbahçe’deki maç ve antrenmanları teknik heyet tarafından yakından izleniyor. Genç yıldızın gelişimi kontrollü bir şekilde takip ediliyor. Bu sezon ligde şampiyon olunması halinde Ferdi’nin gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde de süre alması ve ideal kadroya yazılması bekleniyor.

(Milliyet)