Milli Takım tercihi büyük merak konusu olan Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'nun babası Feyzullah Kadıoğlu'ndan TFF'ye gönderme geldi.

A Milli Takım TD Stefan Kuntz, Ferdi Kadıoğlu'nun Türk vatandaşlığı için başvuruda bulunması gerektiğini söylemişti.

Ferdi Kadıoğlu'nun babası Feyzullah Kadıoğlu, Twitterdan bir paylaşım yaparak "Ferdi Kadıoğlu TC Kimlik Kartı, gerisini size bırakıyorum TFF." ifadelerini kullandı.

Ferdi Kadıoğlu'nun Hollanda Milli Takımı'nı tercih etmeyi düşündüğü ve bu nedenle A Milli Takım'ı seçmek istemediği belirtiliyordu.