A Milli Takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Ferdi Kadıoğlu, Ay-Yıldızlılar'ın Riva kampında konuştu.Futbolcular olarak sahada iyi mücadele etmek zorunda olduklarını ifade eden 22 yaşındaki kanat oyuncusu, "Seçimimden dolayı çok mutluyum. Stefan Kuntz, Hamit Altıntop, ailem ve F.Bahçe'den çok büyük destek gördüm. En iyi kararı verdiğimi düşünüyorum. Emre Belözoğlu, Fenerbahçe 'deyken benimle ilgili fikirleri de olmuştu" diye konuştu.

Önceliğinin Fenerbahçe'de devam etmek olduğunun altını çizen Ferdi, "Kısmet olursa La Liga'da forma giyme hayâli kuruyorum" ifadelerini kullandı. (Sabah)