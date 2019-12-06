Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe, sahasında Gençlebirliği’ni 5-2 mağlup etti. İkinci yarı Serdar Aziz'in yerine oyuna dahil olan ve rakip filelere harika bir gol bırakan genç yıldız Ferdi Kadıoğlu, 90 dakikanın ardından açıklamalarda bulundu.

Gol attığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Ferdi, ''Takım için çok mutluyum. Gol attığım için de mutluyum. Hocam bana bu defa 45 dakika verdi, bunun için de çok mutluyum.'' dedi.

Taraftara teşekkür eden genç yıldız, ''Bu büyük taraftarın desteğini oynasam da oynamasam da her zaman arkamda hissettim. Onların önünde gol atmak muhteşem bir duygu.'' diye konuştu.

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