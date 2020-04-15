Ferdi Kadıoğlu milli takım tercihini daha yapmadı

Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu, milli takım tercihini henüz açıklamadı. Hollanda Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde forma giyen 20 yaşındaki futbolcu, A Milli Futbol Takımımızdan haber bekliyor.

Milli takım tercihini yapmayan Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş’ten çağrı bekliyor.

Genç yaş takımlarında Hollanda Milli Takımı forması giyen ve A Takım için de Hollanda’nın düşündüğü isimlerden olan Ferdi, Türkiye için oynamak istiyor.

Henüz Şenol Güneş ve ekibinden davet alamayan 20 yaşındaki futbolcu, bir süre daha bekleme kararı aldı. Ferdi Kadıoğlu ülke seçimini henüz yapmış değil. Alt yaş gruplarında Hollanda'da oynasa da Türkiye'den davet gelirse değerlendirebilir. Ferdi Kadıoğlu'na şu ana tek Türkiye özelinde tek davet Ümit Milli Takım yaş grubu için Milli Takımlar Altyapı Koordinatörü Tolunay Kafkas'tan geldi. O dönem Hollanda da davet etmiş ve tercihini o yönde kullanmıştı ama A Milli Takım için şu an kararını vermedi. Davet bekliyor.

Ferdi Kadıoğlu Hollanda Milli Takımı'nı seçerse Süper Lig'de yabancı statüsünde oynayacak.

Futbola Nec Nijmegen altyapısında başlayan Ferdi, 2018 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu. Bu sezon sarı lacivertli forma ile 23 maça çıkan Ferdi, 4 gol atıp 3 de asist yaptı.

Kaynak: TRT SPOR