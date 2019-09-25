Ferdi Kadıoğlu krizi büyüyor!

Nijmegen kulübünün Ferdi Kadıoğlu'nun bonservisi için gereken 1,4 milyon euroluk bedelin önemli bir kısmını Fenerbahçe'den henüz tahsil edemediği ortaya çıkmıştı. Konuyla ilgili olarak Hollanda ekibinin sportif direktörü Wilco van Schaik'tan yapılan açıklamada "Konuyu UEFA ve FIFA nezdinde taşımak ve bu ödemenin olması için harekete geçmek istiyoruz. Şu ana kadar hakkımızı elde edemedik. Bu bizi etkiliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Hollanda'da yayım yapan de Gelderlander gazetesi ise okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde göre Sarı Lacivertliler'in söz konusu ödemeyi henüz gerçekleştirmemiş olması nedeniyle büyük bir sıkıntı içine giren Nijmegen yönetiminin Bundesliga 3 ekiplerinden KFC Uerdingen 05 kulübünün başkanı Mikhail Ponomarev'den kulübe kaynak yaratması için talepte bulunduğunu yazdı. 19 yaşındaki Ferdi, Fenerbahçe'ye 2018 yazında gelmişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler