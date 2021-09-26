Ferdi Kadıoğlu: Hocamın görev verdiği her pozisyonda oynarım

Fenerbahçe 'nin Hatayspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ettiği maçın ardından Ferdi Kadıoğlu açıklamalarda bulundu.

Ferdi'nin açıklamaları şöyle;

Bugün hocam ben sağ tarafta görevlendirdi ama benim için sol kanat veya sağ kanatta oynamak problem değil. Ben hocamın görev verdiği her pozisyonda oynarım. Benim açımdan sağ tarafta oynamak bir nebze daha kolay, sağ ayaklı olduğum için forvet oyunculara, defansın arkasına atmış olduğum paslar vardı. Dolayısıyla performansımdan mutluyum. Hocamız bizden disiplin istiyor, her zaman kompakt hareket etmemizi istiyor.