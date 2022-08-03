Ferdi Kadıoğlu: Hazır olduğumuzu taraftarlarımıza göstereceğiz

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın akşam Çekya temsilcisi Slovacko'yu konuk edecek olan Fenerbahçe 'de genç futbolcu Ferdi Kadıoğlu basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ferdi Kadıoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Herkese merhaba. Slovacko karşısına çıkacağız. Bir önceki maçın intikamını alacağız, telafi edeceğiz. Rakibimiz iyi ve tecrübeli bir takım. Rakibi küçümsemeyeceğiz. Planımızı uygulayacağız. Umarım biz galip geliriz."

"Dinamo Kiev maçı herkes için hayal kırıklığı oldu ama devam etmemiz gerekiyor. Taraftarımızın desteğiyle daha güçlüyüz. Rakibimizin üstünde böylece baskı kurabiliyoruz. Hazır olduğumuzu taraftarlarımıza göstereceğiz."

Alioski yorumu

"Takımımıza yeni bir oyuncu katıldı. Kendisi iyi bir futbolcu. Böyle oyuncuların olması iyidir. Hocamızla bu konuyu daha konuşmadık. İleride konuşacağız."







