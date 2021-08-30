Ferdi Kadıoğlu maçın ardından yayıncı kuruluş beIN Sports'a konuştu. Maçın yıldızlarından olan Ferdi Kadıoğlu, "Bu sezon genç oyuncular çok fazla şans buluyor. Hocamız bize güveniyor, teşekkür ediyorum. Bizlerle iletişim halinde... Helsinki maçından sonra hocam benimle konuşmuş ve performansımdan memnun olduğunu söylemişti. Golü ve asisti hocamıza armağan ediyorum. Top kenara açılmıştı. Topu çizgiden tutup koşu yaparak 18'den vurdum. Gerçekten çok mutluyum." ifadelerini kullandı.