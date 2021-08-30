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Ferdi Kadıoğlu: Golü ve asisti hocamız Vitor Pereira'ya armağan ediyorum.

Fenerbahçe'nin Altay ile deplasmanda oynadığı maçta hem gol atan hem de asist yapan Ferdi Kadıoğlu, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

30 Ağustos 2021, Pazartesi 00:07 Son Güncelleme:
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Ferdi Kadıoğlu: Golü ve asisti hocamız Vitor Pereira'ya armağan ediyorum.

Ferdi Kadıoğlu maçın ardından yayıncı kuruluş beIN Sports'a konuştu. Maçın yıldızlarından olan Ferdi Kadıoğlu, "Bu sezon genç oyuncular çok fazla şans buluyor. Hocamız bize güveniyor, teşekkür ediyorum. Bizlerle iletişim halinde... Helsinki maçından sonra hocam benimle konuşmuş ve performansımdan memnun olduğunu söylemişti. Golü ve asisti hocamıza armağan ediyorum. Top kenara açılmıştı. Topu çizgiden tutup koşu yaparak 18'den vurdum. Gerçekten çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

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