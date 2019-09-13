Fenerbahçe'de sezona iyi başlangıç yapan oyunculardan biri olan Ferdi Kadıoğlu, Hollanda basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Gelderlander’e konuşan Ferdi, “Çok kuvvetli idmanlar yapıyoruz. Kas kütlemde 4 kiloluk bir artış bile oldu. Geçen sezon takım kötü gittiği için şanssızdım.O durumda teknik direktöre ‘beni niye oynatmıyorsun’ demek kolay değildi. Bu sezonun başında ayrılmayı bile düşündüm. Menajerimle birlikte Hollanda ve Belçika’da daha çok oynayabilme ihtimallerini değerlendirdik. Ancak AUDİ Cup’ta her şey değişti. B.Münih ve R.Madrid’e karşı oynadım. Kendime inandım, şimdi sonucunu alıyorum. Gazişehir Gaziantep maçındaki atmosferi unutamam. Çizgiye indim, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda golü attım. Seyirci coştu ben de çıldırdım. Duygularım normal değildi.Bunu asla unutmayacağım” ifadelerini kullandı.