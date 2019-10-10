Ferdi Kadıoğlu endişesi!

Gazişehir maçında attığı gol ve Başakşehir karşısında da son dakikada galibiyeti getiren gole yaptığı asistle alkış alan genç yıldız son 3 maçta kulübeden çıkamadı.

Teknik patron Looi endişeli

Hollanda U21 Milli Takımı’nda da bu durum yakından takip ediliyor. Hollanda U21 Teknik Direktörü Erwin van de Looi, takımındaki tüm oyuncuların maç çizelgelerini topluyor. Yetenek ve profesyonellik olarak Ferdi’yi çok beğenen de Looi, son 2 yılda Fenerbahçe’de sadece 5 resmi maça çıkabilen öğrencisi için endişe duyuyor.

Ligde bu sezon 4 maçta 87 dakika oynayabilen Ferdi’nin düzensiz bir maç temposu içinde sıkıntı çektiğini düşünen Hollandalı teknik adam, hem antrenman hem de maç kondisyonu açısından durumu dikkatlice izliyor. Hollanda U21’de 10 numaranın teslim edildiği 20 yaşındaki futbolcunun gelecekte Hollanda A Milli Takımı’na hizmet edebilecek potansiyelde olduğu belirtiliyor. Ancak sarı-lacivertli takımda forma giyememesi ve Hollanda U21 takımına seçilen oyuncular arasında en az süreyi alan isimlerin başında gelmesi teknik heyeti zorluyor.

Kış döneminde takımındaki tüm oyuncuların teknik direktörleriyle görüşecek ve bilgi alışverişinde bulunacak olan Erwin van de Looi’nin Ferdi Kadıoğlu konusunda da Ersun Yanal ve ekibiyle iletişime geçmesi bekleniyor. Ferdi Kadıoğlu’nun, Hollanda U21 teknik ekibi tarafından orta saha merkezde çift taraflı ve ofansif gücü yüksek bir oyuncu olarak tanımlandığı, gelecek yıllarda da ülke milli takımına bu şekilde hizmet etmesi isteniyor.

(Milliyet)