Ferdi, Akbaba'lı Sarı- Kırmızılılar'ı Vedat Muriç'in golüyle 1-0 yendi. Turnuvada yarı finale kalan Ferdi'nin son 4'teki rakibi Anıl Koç'lu Kasımpaşa'ydı. Ferdi, 1-0 öne geçtiği maçtan 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı ve finale çıkma şansını kaçırdı. Mücadele sonrasında Ferdi, "Rakibim çok iyi bir maç oynadı. İyi başladım, golü de attım. Aslında 1 tane daha atmalıydım. Sonra savunmada sorunlar yaşadım ve kazandı" diye konuştu.