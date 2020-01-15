Ferdi Kadıoğlu: Bana güvenilmesi iyi hissettiriyor

Fenerbahçe’nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu, ligde ilk yarının son bölümünde forma şansı bulmuş ve bunu iyi değerlendirmişti. 20 yaşındaki oyuncu, sezonun ilk bölümünü 10 maçta 3 gol ve 2 asistle tamamlamıştı. Ferdi dün de ilk 11’de sahaya çıktı, etkili bir oyun sergiledi. Harika paslarıyla alkış alan Ferdi Kadıoğlu, bir pozisyonda ise net fırsatı harcadı. Genç futbolcu, maçın ardından yaptığı açıklamada, “90 dakika oynadığım için mutluyum. Ancak galip gelemediğimiz için mutlu değilim. Gol atacak şansları yakaladık. Ben de piz pozisyona girdim ama değerlendiremedim. Her zaman gelimden gelenin en iyisini vermeye çalışıyorum” diye konuştu.

‘Fazlasını yapmalıyım’

Ferdi, hakkındaki transfer iddialarıyla ilgili bir şey duymadığını ve ilgilenmediğini söyledi. Başarılı futbolcu, “Kulübümün bana güven göstermesi, bana daha iyi hissettiriyor. Son zamanlarda sık sık oynuyorum ve daha fazlasını yapmak istiyorum. Bu konuda oldukça mutluyum” ifadelerini kullandı.