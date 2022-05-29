Arnavutluk'un başkenti Tiran’da organize edilen Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda Ferdi Hardal bronz madalya kazandı.

39 ülkeden 326 sporcunun katıldığı organizasyonun ikinci gününde akşam seansında erkekler 61 kiloda mücadele eden Ferdi Hardal koparmada 131 kiloluk derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu. Milli sporcu silkme müsabakasında ise 156 kiloda başarılı olamadı. Bu sıklette yarışan diğer sporcu Kaan Kahriman koparmada 126, silkmede 145 toplamda da 271 kiloluk derece elde etti.

Muammer Şahin sakatlandı

55 kiloda yarışan milli sporcu Muammer Şahin, koparmada 109 kiloluk derece elde etti. Sporcu sakatlığının nüksetmesi nedeniyle silkme müsabakasına katılmadı. Aynı kiloda yarışan Muhammet Akkaya koparmada 103 kiloda başarılı olamadı.

Kadınlar 55 kiloda ise Duygu Alıcı koparmada 80, silkmede 107 toplamda da 198 kilo ile yarışmayı tamamladı.

Şampiyonanın üçüncü gününde 67 kilo erkeklerde milli sporcu Yusuf Fehmi Genç madalya mücadelesi verecek.

İHA







