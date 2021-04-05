2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na altın puan veren Avrupa Halter Şampiyonası'nın 2. gününde de Türkiye'nin madalya serisi devam etti. Erkeklerde olimpik sıklet 61 kiloda podyuma çıkan Ferdi Hardal koparma ve silkmede kürsünün dışında kalsa da toplamda ilk 3 içerisine girmeyi başardı. Hardal, koparmada 130, silkmede ise 157 kiloyla 4. sırada yer alsa da toplamda 287 kiloyla Avrupa 3.'sü oldu. Erkeklerde olimpik sıklet olmayan 55 kiloda ise Muammer Şahin koparmada 112 kiloyla gümüş, kadınlarda olimpik sıklet olan 55 kiloda Sümeyye Kentli silkmede bronz elde etti. Türkiye böylece şu ana kadar 2 gümüş, 5 bronz olmak üzere 7 madalya kazandı.